28 ноября, 11:12

Задержан глава администрации Сакского района Крыма

Обложка © sakimo.rk.gov.ru

В Крыму правоохранители задержали главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева во время получения взятки, сумма которой составила два миллиона рублей. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

«Коррупция – это предательство людей и государства. Подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», — выразил своё отношение к случившемуся Аксёнов.

Как отметил глава Крыма, на всех этапах операции он держал связь с министром МВД полуострова Алексеем Дмитриевым. Также руководитель региона высказал благодарность сотрудникам полиции за чёткие и согласованные действия, отдельно похвалив профессионализм республиканских силовиков.

К уголовным обвинениям экс-замминистра обороны Иванова добавился гражданский спор
Ранее стало известно, что заместитель главы Ялты Ирина Беломестнова была арестована по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, чиновница, курировавшая сферу строительства, получила от представителя коммерческой фирмы 2,5 миллиона рублей. Как сообщают в СК, эти средства являлись платой за обеспечение заключения муниципальных контрактов и их последующую беспрепятственную оплату, в частности, за работы в детском саду. В рамках расследования уже проведены обыски, изъяты документы и вещественные доказательства, а также выявляются другие возможные эпизоды преступной деятельности.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Крым, Республика
