13 ноября, 15:24

Заммэра Ялты арестована за взятку в 2,5 млн рублей от строительной фирмы

Ирина Беломестнова. Обложка © Telegram / Ялта. Официально

Заместитель главы города Ялты Ирина Беломестнова арестована по подозрению в получении взятки на сумму в 2,5 миллиона рублей от строительной фирмы. Чиновница курировала вопросы строительства и капремонта. Об этом сообщили в СК по Крыму и Севастополю. Дело заведено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

«В 2022 году должностное лицо получило от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 миллиона рублей за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам — реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по ул. Красноармейской», — сказали в ведомстве.

Силовики уже провели обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъяты документация и предметы, представляющие интерес по уголовному делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности чиновницы.

Ранее бывший начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий был осуждён на 10 лет строгого режима по уголовному делу о коррупции.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

