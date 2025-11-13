Заммэра Ялты арестована за взятку в 2,5 млн рублей от строительной фирмы

Заместитель главы города Ялты Ирина Беломестнова арестована по подозрению в получении взятки на сумму в 2,5 миллиона рублей от строительной фирмы. Чиновница курировала вопросы строительства и капремонта. Об этом сообщили в СК по Крыму и Севастополю. Дело заведено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

«В 2022 году должностное лицо получило от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 миллиона рублей за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам — реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по ул. Красноармейской», — сказали в ведомстве.

Силовики уже провели обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъяты документация и предметы, представляющие интерес по уголовному делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности чиновницы.

