Регион
11 ноября, 16:50

Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 10 годам за взятку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Бывший начальник управления департамента Минобороны РФ Владимир Вертелецкий осуждён на 10 лет строгого режима по уголовному делу о коррупции. О приговоре сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Второй Западный окружной военный суд признал Вертелецкого виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По этому же делу был осуждён экс-начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов, который получил 6 лет колонии общего режима. Судья огласил, что гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 778 тысяч рублей был удовлетворён в полном объёме.

«Назначить Вертелецкому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Хорошунову — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья. Оба фигуранта дела были признаны виновными в совершении преступлений, связанных со служебным положением в системе военного ведомства.

Депутат Вороновский сдал свой загранпаспорт и отрицает взятку в ₽25 млн
Депутат Вороновский сдал свой загранпаспорт и отрицает взятку в ₽25 млн

Напомним, 23 мая прошлого года стало известно о задержании Вертелецкого. Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2022 году, будучи главой управления в департаменте Минобороны России, он утвердил приёмку невыполненных работ. Вследствие этого государству был нанесён ущерб в размере более 70 млн рублей.

