12 ноября, 18:42

СК заявил о задержании главы пресс-службы петербургской полиции за взятку

Начальник управления информации питерского главка МВД задержан за систематическое получение взяток. Деньги ему передавал администратор новостного канала «Конкретно.ру» за доступ к закрытой информации. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.

Подозреваемых задержали и доставили для дачи показаний. Видео © Telegram / Питерский Следком

По данным следствия, сотрудник полиции с 2022 года предоставлял администратору ежедневные сводки о происшествиях и видео с камер наблюдения. Общая сумма полученных им переводов составила не менее 660 тысяч рублей.

Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения — полицейскому в получении взятки, а его сообщнику — в её даче. В ходе обысков у администратора изъяли технику со служебными данными МВД.

Пока в Петербурге задерживают полицейского за взятки, в Крыму силовики провели задержание чиновника: сегодня стало известно, что правоохранители наведались к заместителю главы администрации Ялты. Власти региона уведомили, что городская администрация активно содействует силовикам и работает в штатном режиме.

Обложка © Telegram / Питерский Следком

