В Ялте задержали заммэра города

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Ялты. Об этом сообщили советник главы Крыма Олег Крючков и помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Всё штатно: никакой паники и коллапса», — говорится в телеграм-канале Курлаевой.

Крючков также в своём аккаунте добавил, что подробности следует узнавать у соответствующих органов, больше деталей с Курлаевой они предоставить уже не могут.

