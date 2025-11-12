Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 16:58

В Ялте задержали заммэра города

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Ялты. Об этом сообщили советник главы Крыма Олег Крючков и помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте. Всё штатно: никакой паники и коллапса», — говорится в телеграм-канале Курлаевой.

Крючков также в своём аккаунте добавил, что подробности следует узнавать у соответствующих органов, больше деталей с Курлаевой они предоставить уже не могут.

Беглого «теневого короля» Сочи задержали в Армении и почти сразу отпустили
Беглого «теневого короля» Сочи задержали в Армении и почти сразу отпустили

Ранее Life.ru сообщал, что директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца. Как сообщается, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Данная норма закона наказывает за получение взятки в особо крупном размере. В соответствии с этой статьёй, виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar