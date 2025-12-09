Психоаналитик назвала новый образ Глюкозы «криком о помощи»

Резкая смена имиджа певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) — это не творческий эксперимент, а признак глубокого личностного и возрастного кризиса. Такое мнение высказала психоаналитик Ирина Смолярчук.

По её словам, превращение из скромной девочки в эпатажную «сестру-близнеца» для собственной дочери свидетельствует о том, что артистка находится в активном поиске себя. Эксперт предположила, что таким образом Глюкоза пытается сблизиться со своей дочерью-подростком, но совершает «глубочайшую педагогическую ошибку».

«Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика, тётушку понесло», — заявила Смолярчук в разговоре с «Радио 1».

Психоаналитик добавила, что новый облик певицы — это не самовыражение, а скорее «крик о помощи» личности, которая оказалась на перепутье.

Напомним, броская фотосессия Глюкозы расколола её аудиторию на два лагеря. Одни поклонники поддержали артистку, назвав её смелой и творческой личностью и отметив отличную форму. Однако многие выразили негодование из-за кардинальной смены стиля, а некоторые фанаты даже высказали мнение, что певица нуждается в помощи.