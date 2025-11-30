Россия и США
30 ноября, 10:18

Глюкоза явила себя в новом инфернальном образе и напугала поклонников

Образ Глюкозы к новому EP. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic / pashkulsky

Певица Глюкоза опубликовала в соцсетях новую фотосессию, которая расколола её аудиторию на два лагеря. Образ 39-летней Натальи Ионовой вызвал бурные споры среди подписчиков.

Одни поклонники поддержали артистку, назвав её смелой и творческой личностью. Другие отметили, что певица находится в отличной форме.

«Наташа, так держать! Молодчина, пусть пуритане взорвутся!», — написал один из них.

Образ Глюкозы к новому EP. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukozamusic / pashkulsky

Однако многие выразили негодование из-за кардинальной смены стиля. Некоторые фанаты сочли, что певица нуждается в помощи.

«Помогите ей, люди добрые. Она совсем переборщила уже, передоз полный», — прокомментировал другой подписчик.

Психолог объяснил, почему дочь Глюкозы отказалась от эпатажного стиля

Резонанс вокруг нового образа Глюкозы возник на фоне слухов о её проблемах. Как ранее рассказывала Дана Борисова, старшая дочь певицы Лидия была напугана странным поведением матери и её возможным возвращением к запрещённым веществам, о чём девочка тайно спрашивала совета у дочери Борисовой. После этого, по словам телеведущей, артистка провела около месяца в специализированной клинике, где ей оказывали помощь, прежде чем вновь появиться на публике.

