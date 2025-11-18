Психолог объяснил, почему дочь Глюкозы отказалась от эпатажного стиля

18-летняя Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы, сменила эпатажный имидж на элегантный стиль, продемонстрировав новый образ в своём блоге. Как пояснил в беседе с порталом «Страсти» психолог Вадим Безделев, такая трансформация связана не только с естественным взрослением, но и с желанием избежать сравнений с матерью.

Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / ray_musicofficial

Эксперт отметил, что смена имиджа в юном возрасте отражает процесс формирования идентичности, когда человек примеряет разные роли для определения собственного «я». Одновременно это соответствует современным культурным трендам, где визуальная трансформация становится инструментом цифровой коммуникации, позволяя привлечь внимание и перезапустить интерес к себе.

Личные обстоятельства также играют важную роль — стремление дистанцироваться от сложных семейных сценариев может выражаться через создание нового визуального образа. Но такая метаморфоза часто свидетельствует не о кризисе, а о личностном росте и переходе к более осознанному этапу жизни.

«Когда в семье есть человек, чьё поведение выходит за границы нормы — по слухам, связано с зависимостями или нестабильными состояниями, подростки часто стремятся дистанцироваться от этого фона. Новая внешность тогда превращается в символ разделения: «я — отдельная личность», «я не повторю чужих ошибок», «я выбираю другой путь», — объяснил психолог.

Ранее Дана Борисова подтвердила слухи о проблемах в жизни певицы Глюкозы. Телеведущая рассказала, что старшая дочь певицы Лидия была всерьёз напугана странным поведением матери и её возможным возвращением к запрещённым веществам. Девочка даже обратилась за советом к дочери Борисовой — Полине.