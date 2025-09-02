Шумный рейв длиною в сутки с Глюкозой вылился в прокурорскую проверку

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку по факту рейва в Кронштадте с участием певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова), местные жители возмутились, что крики и громкая музыка не утихали почти сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Прокуратура Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга по многочисленным сообщениям местных жителей о нарушении тишины и покоя выясняет все обстоятельства развлекательного мероприятия, состоявшегося в минувшие выходные на территории бывшего завода рядом с Якорной площадью», — уточняется в тексте.

Музыкальное мероприятие организовал клуб Kontrkult, в нём приняли участие 32 артиста, в том числе певица Глюкоза. Администрация Кронштадтского района заверила, что никакого разрешения на проведение рейва организаторы не получали, а территория вообще принадлежит частному лицу.