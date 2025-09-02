Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 14:42

Шумный рейв длиною в сутки с Глюкозой вылился в прокурорскую проверку

Прокуратура начала проверку после шумного рейва в Кронштадте с участием Глюкозы

Глюкоза. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Глюкоза. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку по факту рейва в Кронштадте с участием певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова), местные жители возмутились, что крики и громкая музыка не утихали почти сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Прокуратура Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга по многочисленным сообщениям местных жителей о нарушении тишины и покоя выясняет все обстоятельства развлекательного мероприятия, состоявшегося в минувшие выходные на территории бывшего завода рядом с Якорной площадью», — уточняется в тексте.

Музыкальное мероприятие организовал клуб Kontrkult, в нём приняли участие 32 артиста, в том числе певица Глюкоза. Администрация Кронштадтского района заверила, что никакого разрешения на проведение рейва организаторы не получали, а территория вообще принадлежит частному лицу.

Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию из-за донатов ВСУ
Валерия Меладзе могут признать иноагентом и запретить въезд в Россию из-за донатов ВСУ

Напомним, несогласованный суточный рейв с участием певицы Глюкозы вызвал негодование среди жителей Кронштадта. Фестиваль, организованный андеграунд-клубом Kontrkult, назывался «Отдых 24». Мероприятие прошло в центре Кронштадта на территории заброшенного завода, откуда всю ночь звучала электронная музыка. Местные жители обратились в полицию.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar