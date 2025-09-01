Несогласованный суточный рейв Глюкозы возмутил жителей Кронштадта

Несогласованный суточный рейв с участием певицы Глюкозы вызвал негодование среди жителей Кронштадта. Фестиваль, организованный андеграунд-клубом Kontrkult, назывался «Отдых 24». Мероприятие прошло в центре Кронштадта на территории заброшенного завода, откуда всю ночь звучала электронная музыка, сообщает Telegram-канал SHOT.

Глюкоза на рейве в Кронштадте. Видео © Telegram / SHOT

Рейв начался 30 августа и завершился на следующий день. Глюкоза выступила в новом образе. Она исполняла новые песни под электронные биты и выполняла акробатические этюды на сцене. В районной администрации отметили, что власти не согласовывали проведение фестиваля. При этом там подчеркнули, что место проведения является частной собственностью.

Местные жители неоднократно звонили в полицию, чтобы остановить организаторов и снизить уровень шума. Однако, по их словам, эти попытки оказались безрезультатными. Прокуратура собирается составить протокол против организаторов рейва за нарушение закона о тишине.