Регион
11 августа, 13:04

Соседи Цукерберга в ярости из-за шумных вечеринок и настырной охраны миллиардера

Обложка © ТАСС / АР

Соседи главы корпорации Meta* Марка Цукерберга пожаловались на серьёзные неудобства из-за его образа жизни, сообщает New York Times. По словам местных жителей, они вынуждены мириться с усиленным наблюдением, присутствием полиции и частой блокировкой улиц, а также шумными вечеринками.

Сообщается, что начиная с 2011 года Цукерберг скупил не менее 11 домов в калифорнийском районе Кресент-Парк, превратив их в единый жилой комплекс с частной школой. На его домах установлены камеры, часть которых смотрит на соседние участки, а охранники фиксируют прохожих и расспрашивают их о цели визита.

Особое раздражение у соседей вызывают корпоративные вечеринки, для которых выделяются пустующие дома. Иногда ради охраны мероприятия полиция перекрывает дороги и запрещает парковку на привычных местах, что жители считают «чрезмерным почтением» со стороны властей.

«Неожиданно вошёл»: В США рассказали о позоре Цукерберга в Белом доме
А не так давно в западной прессе появились сообщения о том, что Марк Цукерберг намерен создать собственную «лабораторию суперинтеллекта». Для этого он выделил миллиардные инвестиции, которые собирается потратить на невиданных масштабов кампанию по привлечению специалистов в сфере ИИ.

*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

Мария Любицкая
