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30 июля, 17:12

Уже вложены миллиарды: Цукерберг готовится к презентации масштабного проекта в сфере ИИ

FT: Марк Цукерберг работает над созданием своей лаборатории суперинтеллекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Миллиарды инвестиций направляет руководитель Meta* Марк Цукерберг на создание собственной «лаборатории суперинтеллекта». Как пишет газета Financial Times, эти средства пойдут на беспрецедентную кампанию по привлечению ИИ-специалистов и формированию соответствующей инфраструктуры.

Источники, близкие к генеральному директору, указывают, что его цель — учредить внутри Meta* подразделение, действующее по модели стартапа. Это позволит ему сосредоточиться исключительно на разработке передовых технологий искусственного интеллекта, минуя бюрократическую волокиту, но при этом опираясь на мощную финансовую поддержку корпорации.

Для этой цели Цукерберг уже организовал отдельное рабочее пространство в штаб-квартире в Менло-Парке, Калифорния, полностью обособленное от других направлений ИИ. Он также уже провёл встречи с новыми членами команды. Издание добавляет, что даже инвесторы и инсайдеры пока имеют крайне мало информации о будущей структуре и бюджете лаборатории, поскольку Meta* планировала сделать официальное заявление только 30 июля.

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Ранее британский уфолог заявил, что существование внеземных цивилизаций давно подтверждено, однако информация об этом тщательно замалчивается от широкой общественности. А миллиардер Марк Цукерберг входит в число тех, кто содействует утаиванию этих сведений о пришельцах.

*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

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Ольга Сливченко
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