Обошёл Цукерберга, но уступил Маску: Назван второй богатейший человек планеты

Ларри Эллисон, один из основателей и крупнейший акционер Oracle, достиг исторической отметки, поднявшись на вторую строчку в рейтинге самых состоятельных людей планеты, согласно данным Bloomberg Billionaires Index. Его личное состояние оценивается в $251,2 млрд. Значительный рост акций Oracle за день принес Эллисону прирост в $4,71 млрд, а с начала года его состояние увеличилось на $59 млрд.