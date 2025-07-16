Обошёл Цукерберга, но уступил Маску: Назван второй богатейший человек планеты
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком в мире
Марк Цукерберг, Ларри Эллисон и Илон Маск. Обложка © ТАСС / АР, EPA
Ларри Эллисон, один из основателей и крупнейший акционер Oracle, достиг исторической отметки, поднявшись на вторую строчку в рейтинге самых состоятельных людей планеты, согласно данным Bloomberg Billionaires Index. Его личное состояние оценивается в $251,2 млрд. Значительный рост акций Oracle за день принес Эллисону прирост в $4,71 млрд, а с начала года его состояние увеличилось на $59 млрд.
Таким образом, Эллисон обошёл в рейтинге Марка Цукерберга, основателя Meta*, чьё состояние также оценивается Bloomberg в $251 млрд, и переместился на второе место. Лидером списка по-прежнему остаётся глава Tesla Илон Маск с капиталом в $358 млрд.
Согласно апрельскому рейтингу Forbes, Илон Маск лидировал в списке самых богатых людей мира, тогда его состояние оценивалось в $342 млрд. За ним следовали Марк Цукерберг, Джефф Безос (основатель Amazon), Ларри Эллисон и Бернар Арно (владелец LVMH). Тажке в рейтинг Forbes попали 15 новых российских миллиардеров. Однако уже спустя несколько дней стало известно, что состояние богатейших людей мира рекордно выросло из-за приостановки пошлин Трампа. Наибольший выигрыш от этой ситуации получили владельцы крупнейших технологических корпораций. Маск, благодаря 23-процентному взлету акций Tesla, приумножил свой капитал на 36 миллиардов долларов. Состояние Цукерберга выросло на 26 миллиардов, а глава Nvidia Дженсен Хуанг стал богаче на 15,5 миллиарда долларов.
* Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.