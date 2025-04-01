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1 апреля, 14:21

Forbes назвал богатейшего человека Земли

Илон Маск возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. На данный момент его состояние оценивается в $342 млрд.

  • Марк Цукерберг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / catwalker
    Марк Цукерберг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / catwalker
  • Джефф Безос. Фото © Wikipedia / CC BY 2.0
    Джефф Безос. Фото © Wikipedia / CC BY 2.0
  • Ларри Эллисон. Фото © Wikipedia / CC BY 2.0
    Ларри Эллисон. Фото © Wikipedia / CC BY 2.0
  • Бернар Арно. Фото © Wikipedia / CC BY 2.0
    Бернар Арно. Фото © Wikipedia / CC BY 2.0

Марк Цукерберг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / catwalker

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Второе место в рейтинге самых богатых людей мира занял Марк Цукерберг с состоянием в 216 миллиардов долларов. Третьим стал Джефф Безос, основатель Amazon, чьё состояние оценивается примерно в 215 миллиардов долларов.

На четвёртом месте списка расположился Ларри Эллисон, один из основателей Oracle, с состоянием в $192 миллиарда. Пятое место неожиданно досталось Бернару Арно, владельцу французской компании LVMH, производящей предметы роскоши. Его состояние оценивается в $178 миллиардов, хотя в прошлом году он возглавлял рейтинг.

В рейтинг Forbes попали 15 новых российских миллиардеров
В рейтинг Forbes попали 15 новых российских миллиардеров

А ранее Life.ru писал, что стало известно имя богатейшего человека в Китае. Им оказался основатель компании ByteDance, которая владеет приложением TikTok.

Мария Любицкая
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