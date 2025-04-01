Forbes назвал богатейшего человека Земли

Американский предприниматель Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. На данный момент его состояние оценивается в $342 млрд.









Второе место в рейтинге самых богатых людей мира занял Марк Цукерберг с состоянием в 216 миллиардов долларов. Третьим стал Джефф Безос, основатель Amazon, чьё состояние оценивается примерно в 215 миллиардов долларов.

На четвёртом месте списка расположился Ларри Эллисон, один из основателей Oracle, с состоянием в $192 миллиарда. Пятое место неожиданно досталось Бернару Арно, владельцу французской компании LVMH, производящей предметы роскоши. Его состояние оценивается в $178 миллиардов, хотя в прошлом году он возглавлял рейтинг.