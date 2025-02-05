Цукерберга уличили в попытке скрыть пришельцев от человечества

Уфолог из Великобритании Марк Кристофер Ли заявил, что инопланетяне уже давно обнаружены, однако правду продолжают скрывать от большинства. Об этом сообщает издание Daily Star.

Ли считает, что одним из тех, кто способствует сокрытию информации об инопланетянах, является миллиардер Марк Цукерберг. Это связано с его финансированием одного из проектов SETI — научной программы, направленной на поиск внеземных цивилизаций. Уфолог рассказал, что несколько лет назад исследователи организации сообщали об обнаружении подозрительного сигнала искусственного происхождения. Позднее объявили, что сигнал был передачей околоземного спутника, запущенного с Земли, однако Ли не верит данному заявлению.