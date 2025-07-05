«Неожиданно вошёл»: В США рассказали о позоре Цукерберга в Белом доме

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг был выдворен из Овального кабинета после того, как «неожиданно» появился там во время частного совещания. Об этом сообщает NBC.

Путаница возникла относительно визита Цукерберга в Овальный кабинет во время обсуждения истребителя F-47. NBC News сообщило о «неожиданном» появлении главы Meta*, вызвавшем обеспокоенность некоторых чиновников из-за отсутствия у него необходимого допуска к секретной информации. NDTV сообщило, что его попросили покинуть кабинет.

При этом The New York Post опровергает эту информацию, утверждая, что Цукерберг был приглашён президентом США Дональдом Трампом. Как утверждается, предприниматель кратко поприветствовал присутствующих и вышел, чтобы дождаться своей встречи.

Ранее американский предприниматель Илон Маск пригрозил Дональду Трампу обострением ситуации на фоне заявлений о депортации. До этого американский лидер допустил возможность депортации бизнесмена, уроженца ЮАР, и вновь упомянул о вероятном расследовании в его отношении со стороны Департамента государственной эффективности (DOGE).