Пять человек задержаны за наркотики на вечеринке в ресторане Собчак в Петербурге

Полиция задержала пять человек в ходе обыска на закрытой вечеринке в ресторане Петроградского района Санкт-Петербурга, где гости употребляли и пытались сбывать наркотики. О проведённой операции сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео © Telegram / Петербургская полиция

Правоохранительные органы сработали на опережение, получив данные о планируемом на территории заведения потреблении и обороте запрещённых веществ. Во время мероприятия оперативники специального полка полиции пресекли попытку пожилой пары, 59-летнего мужчины и 60-летней женщины, избавиться от двух пакетиков с кокаином.

Как отметили в региональном главке МВД, ещё два свёртка с марихуаной были спрятаны в носке у 22-летнего петербуржца, который также пытался избавиться от наркотиков, но его успели перехватить. В ходе осмотра помещения следы наркотических веществ были обнаружены в вестибюле и туалетных комнатах.

С помощью передвижного пункта медицинского освидетельствования у двух гостей, 30-летней женщины и 28-летнего мужчины, были зафиксированы признаки наркотического опьянения. В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ. По факту произошедшего возбуждён ряд уголовных дел по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идёт о ресторане Veter, совладельцами которого являются Ксения Собчак и Антон Пинский.