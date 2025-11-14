«Видели употребляющей»: Дана Борисова раскрыла скандальную правду о Глюкозе

Дана Борисова подтвердила слухи о проблемах в жизни певицы Глюкозы (Наталья Ионова). В интервью Елене Ханге телеведущая рассказала, что старшая дочь певицы Лидия, была всерьёз напугана странным поведением матери и её возможным возвращением к запрещённым веществам. Девочка даже обратилась за советом к дочери Борисовой — Полине.

«Дочка Глюкозы спрашивает Полину: «Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей? Может она что-то с этим сделать?» Я говорю: «Доченька, у меня теперь принцип — все взрослые люди делают то, что хотят», — рассказала Борисова.

Сама Глюкоза к Дане так и не обратилась. Вместо лечения певица сменила образ и продолжала выходить в свет, что, по словам ведущей, выглядело тревожно. После этого артистка провела около месяца в специализированной клинике, где ей оказывали помощь.