Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 10:16

«Ехала крыша»: Певица Слава призналась, что ей диагностировали психическое расстройство

Певица Слава призналась, что ей диагностировали психическое расстройство

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что после консультации у психотерапевта ей поставили диагноз биполярное расстройство. Обратиться к специалисту ей посоветовала Лолита Милявская, которая и порекомендовала проверенного врача.

По словам артистки, медики настоятельно посоветовали снизить нагрузку, меньше выступать и внимательнее относиться к своему состоянию. Чтобы обеспечить себе паузу и не загонять себя работой, Слава решила продать московские квартиры — это позволит ей финансово разгрузиться и сократить количество концертных выступлений.

«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где у меня бы не ехала крыша», — рассказала Слава.

«Изводила натурально»: Отец покойного певца Кунгурова раскрыл шокирующую правду о его вдове
«Изводила натурально»: Отец покойного певца Кунгурова раскрыл шокирующую правду о его вдове

Напомним, что Слава выставляла на продажу свою квартиру в жилом комплексе Capital Towers рядом с деловым центром «Москва-Сити», в которой недавно закончила ремонт. Она заявила, что после предательства «близкого человека» ей теперь не с кем жить в таких шикарных апартаментах.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Слава (Анастасия Сланевская, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar