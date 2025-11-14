«Ехала крыша»: Певица Слава призналась, что ей диагностировали психическое расстройство

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что после консультации у психотерапевта ей поставили диагноз биполярное расстройство. Обратиться к специалисту ей посоветовала Лолита Милявская, которая и порекомендовала проверенного врача.

По словам артистки, медики настоятельно посоветовали снизить нагрузку, меньше выступать и внимательнее относиться к своему состоянию. Чтобы обеспечить себе паузу и не загонять себя работой, Слава решила продать московские квартиры — это позволит ей финансово разгрузиться и сократить количество концертных выступлений.

«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где у меня бы не ехала крыша», — рассказала Слава.

Напомним, что Слава выставляла на продажу свою квартиру в жилом комплексе Capital Towers рядом с деловым центром «Москва-Сити», в которой недавно закончила ремонт. Она заявила, что после предательства «близкого человека» ей теперь не с кем жить в таких шикарных апартаментах.