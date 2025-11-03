«Изводила натурально»: Отец покойного певца Кунгурова раскрыл шокирующую правду о его вдове
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, выступил с шокирующими обвинениями в адрес его вдовы. В эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ он заявил, что жена артиста, умершего полтора года назад, подвергала его издевательствам и манипулировала им в последние месяцы жизни.
«Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, кричала: «Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей! Ты их видеть не будешь!» Зная о том, что он детей обожает, она такие вещи ему говорила», — рассказал Виктор Кунгуров.
Свёкру вторит сестра Евгения, Юлия. По её словам, женщина использовала своё влияние и карьеру, чтобы оказывать давление на брата. Когда родственники выступили против подобного отношения, Ирина прекратила общение с ними. Юлия отметила, что певица неоднократно отправляла ей оскорбления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Особенно трагично звучит заявление Виктора Кунгурова о роли супруги в ухудшении психического состояния артиста. Отмечено, что непосредственно перед смертью Евгений посетил психолога-гипнолога, найденного женой. Позже оказалось, что визит оказал негативное воздействие на эмоциональное здоровье певца.
Напомним, о смерти певца стало известно 8 апреля 2024 года: он покончил с собой. Жена Кунгурова обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное СМС. После этого артист перестал отвечать на звонки. Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины возле его дома. Правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. Оказалось, что участник шоу «Голос» несколько раз лежал в психбольнице.
