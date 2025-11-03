«Изводила натурально»: Отец покойного певца Кунгурова раскрыл шокирующую правду о его вдове

Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, выступил с шокирующими обвинениями в адрес его вдовы. В эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ он заявил, что жена артиста, умершего полтора года назад, подвергала его издевательствам и манипулировала им в последние месяцы жизни.

«Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, кричала: «Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей! Ты их видеть не будешь!» Зная о том, что он детей обожает, она такие вещи ему говорила», — рассказал Виктор Кунгуров.

Свёкру вторит сестра Евгения, Юлия. По её словам, женщина использовала своё влияние и карьеру, чтобы оказывать давление на брата. Когда родственники выступили против подобного отношения, Ирина прекратила общение с ними. Юлия отметила, что певица неоднократно отправляла ей оскорбления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Особенно трагично звучит заявление Виктора Кунгурова о роли супруги в ухудшении психического состояния артиста. Отмечено, что непосредственно перед смертью Евгений посетил психолога-гипнолога, найденного женой. Позже оказалось, что визит оказал негативное воздействие на эмоциональное здоровье певца.