Рыдавшая из-за предательства Слава продаёт квартиру для секса под зеркальным потолком

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что срочно продаёт свою квартиру в жилом комплексе Capital Towers рядом с деловым центром «Москва-Сити», в которой недавно закончила ремонт. По словам артистки, после предательства «близкого человека» ей теперь не с кем жить в таких шикарных апартаментах, поэтому «одиночество заставляет» расстаться с жильём.

Квартира Славы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava

«Раньше хотела любоваться видами, пить вино и заниматься сексом с зеркальным потолком. Теперь всё изменилось. И если кто-то хочет суперлюкс — продам, но очень дорого», — поделилась Слава в соцсетях.

Она добавила, что не будет устраивать покупателям просмотры квартиры и хочет сразу же заключить сделку купли-продажи. Поклонники певицы остались в замешательстве — действительно ли их любимица решила продать квартиру или это спонтанное решение на фоне нервного срыва, который не так давно случился у Славы.

Напомним, всего несколько дней назад певица Слава (Анастасия Сланевская) выложила в соцсетях видео, где в слезах рассказывает о «мерзких вещах» и предательстве со стороны близкого человека. По её словам, даже родные люди и друзья в последнее время совершили плохие поступки, которые она не может спокойно забыть. Она посетовала, что в 45 лет ей уже сложно перестроить свой характер, поэтому все продолжают пользоваться её добротой. Слава добавила, что она уже «по макушку в дерьме», куда её загнали и втоптали те, о ком она говорит.