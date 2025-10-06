«Меня всю высосали»: Певица Слава в слезах рассказала о предательстве близкого человека

Певица Слава (Анастасия Сланевская) выложила в соцсетях видео, где она сквозь слёзы рассказывает о «мерзких вещах» и предательстве со стороны всех её близких и родных людей. Артистка говорит, что в таком возрасте не может полностью изменить отношение к жизни и перестать быть слишком доброй к людям.

Слава рассказывает о предательстве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava

«В последнее время все мои самые-самые близкие и родные люди делают очень мерзкие и отвратительные вещи, предательские. Я просто очень добрый и хороший человек, честно. Я не знаю, что мне делать», — пожаловалась в слезах певица.

Она посетовала, что в 45 лет ей уже сложно перестроить свой характер, а в это время все продолжают пользоваться её добротой. Слава добавила, что она уже «по макушку в дерьме», куда её загнали и втоптали те, о ком она говорит.

«Я сильный человек, когда нужно за что-то бороться или кому-то помочь. Но я сейчас вообще ничего не могу, они меня всю высосали, сволочи», — жаловалась певица со слезами на глазах.

Всего неделю назад певица Слава рассказала, что она вместе со своей дочерью Антониной слегла с недомоганием. Из-за скверного самочувствия она отменила участие в съёмках программы. Также артистка показала фотографии теста на ковид, который показал отрицательный результат.