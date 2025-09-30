Певица Слава слегла с недомоганием вместе с дочерью Антониной

Певица Анастасия Сланевская (Слава) вместе с младшей дочерью Антониной слегла с болезнью. Она опубликовала в соцсетях фото экспресс-теста на коронавирус, пользователи обратили внимание, что результат отрицательный.

Экспресс-тесты на коронавирус. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

Из-за недомогания певица отменила участие в съёмках программы Бориса Корчевникова. Она отметила, что из-за вынужденного перерыва смогла остаться дома и провести время с дочерью.

«Окрашивание тестовой области напротив «С» — контрольная зона, «S» — ковид, «А» — антиген вирус гриппа типа А, «В» — антиген вируса гриппа типа В, у вас, согласно тесту, отрицательный результат на ковид и грипп», — написал один из подписчиков.

