Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 08:03

В Омске боец ММА сломал нос жене из-за плохо помытой раковины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Молодая жительница Омска обвинила своего супруга Андрея, занимающегося смешанными единоборствами, в жестоком избиении из-за плохо промытой раковины. Об этом стало известно после публикации подробностей инцидента в местном паблике «Инцидент Омск».

  • Пострадавшая от рук супруга жительница Омска. Фото © VK / Инцидент Омск
    Пострадавшая от рук супруга жительница Омска. Фото © VK / Инцидент Омск
  • Пострадавшая от рук супруга жительница Омска. Фото © VK / Инцидент Омск
    Пострадавшая от рук супруга жительница Омска. Фото © VK / Инцидент Омск
  • Грязная раковина, из-за которой между супругами вспыхнул конфликт. Фото © VK / Инцидент Омск
    Грязная раковина, из-за которой между супругами вспыхнул конфликт. Фото © VK / Инцидент Омск
  • Житель Омска, избивший супругу (посередине). Фото © VK / Инцидент Омск
    Житель Омска, избивший супругу (посередине). Фото © VK / Инцидент Омск

Пострадавшая от рук супруга жительница Омска. Фото © VK / Инцидент Омск

1 / 4

По словам пострадавшей Эльвиры, с будущим мужем она познакомилась в мае, и спустя два месяца пара расписалась. Девушка утверждает, что эпизоды насилия происходили и раньше: супруг сначала поднимал руку, затем извинялся и дарил подарки.

В ноябре, по её словам, мужчина устроил конфликт из-за грязной духовки и ушёл на тренировку. Когда он вернулся, Эльвира успела убрать, однако в раковине остались следы моющего средства. Девушка сообщила, что именно это стало поводом для очередного избиения — после него она обратилась в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом носа.

Супруг, по словам Эльвиры, отрицает, что сломал ей нос. Девушка заявила, что намерена обращаться в суд.

В Приморье буйный муж избил жену и порезал фельдшера, который приехал её лечить
В Приморье буйный муж избил жену и порезал фельдшера, который приехал её лечить

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Губкин Белгородской области 40-летний мужчина во время пьяной ссоры избил свою жену ноутбуком. Он разозлился из-за того, что 47-летняя супруга не ложилась спать и смотрела сериалы. Полиция возбудила против него уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar