В Омске боец ММА сломал нос жене из-за плохо помытой раковины

Молодая жительница Омска обвинила своего супруга Андрея, занимающегося смешанными единоборствами, в жестоком избиении из-за плохо промытой раковины. Об этом стало известно после публикации подробностей инцидента в местном паблике «Инцидент Омск».









По словам пострадавшей Эльвиры, с будущим мужем она познакомилась в мае, и спустя два месяца пара расписалась. Девушка утверждает, что эпизоды насилия происходили и раньше: супруг сначала поднимал руку, затем извинялся и дарил подарки.

В ноябре, по её словам, мужчина устроил конфликт из-за грязной духовки и ушёл на тренировку. Когда он вернулся, Эльвира успела убрать, однако в раковине остались следы моющего средства. Девушка сообщила, что именно это стало поводом для очередного избиения — после него она обратилась в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом носа.

Супруг, по словам Эльвиры, отрицает, что сломал ей нос. Девушка заявила, что намерена обращаться в суд.

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Губкин Белгородской области 40-летний мужчина во время пьяной ссоры избил свою жену ноутбуком. Он разозлился из-за того, что 47-летняя супруга не ложилась спать и смотрела сериалы. Полиция возбудила против него уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.