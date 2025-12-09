В Госдуме раскрыли способы снизить платежи по ипотеке

При грамотном подходе к оформлению и выплате ипотечного кредита, нагрузку на семейный бюджет можно существенно снизить. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как уточнил парламентарий в разговоре с RT, многие ориентируются только на минимальный ежемесячный платёж, игнорируют дополнительные расходы на страховку и содержание жилья, а также не создают финансовую подушку безопасности.

Чаплин посоветовал использовать государственные программы поддержки для семей с детьми и IT-специалистов, где действуют льготные ставки. Также он отметил, что увеличить срок кредита или сделать частичное досрочное погашение можно для снижения ежемесячной нагрузки, но первый вариант увеличивает общую переплату. При этом собеседник телеканала подчеркнул, что итоговая переплата всегда превышает стоимость жилья, поэтому важно учитывать все нюансы.

Депутат предупредил, что непредвиденные обстоятельства, такие как потеря работы, и невнимательное чтение договора могут привести к просрочкам и штрафам. Ключом к успеху он назвал реалистичную оценку своих возможностей и тщательное изучение всех условий.

Несмотря на все риски и сложности, популярность ипотеки в России растёт, в том числе и среди тех, кто уже имеет непогашенный жилищный кредит. Исследование показало, что количество россиян, оформляющих новую ипотеку при наличии непогашенного жилищного кредита, продолжает расти в 2025 году. Доля таких заёмщиков за январь-сентябрь достигла 17%, что демонстрирует устойчивый рост (16% в 2024 году, 15% в 2023-м). Параллельно увеличивается и общее число повторных ипотечных сделок: за отчётный период 37% всех выданных ипотечных кредитов пришлось на заёмщиков, уже имевших подобный опыт (годом ранее — 34%).