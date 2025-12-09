Путин в Индии
9 декабря, 08:02

FT: США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Принятие в США новой доктрины национальной безопасности может привести Штаты к выходу из НАТО и сближению с Россией, такой вывод делает Financial Times.

По мнению обозревателя издания, в документе содержится ультиматум США Европе.

«Результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией», — говорится в публикации.

Напомним, ранее политолог обратил внимание, что в новой американской доктрине национальной безопасности закреплен принципиальный отказ от дальнейшего бесконечного расширения НАТО. Такой подход, отрицающий неизменную с конца холодной войны политику, раньше казался невозможным.

