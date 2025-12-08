Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 декабря, 13:28

«Неуместный оптимизм»: В США раскритиковали секретный план НАТО о войне с Россией

«Неуместный оптимизм»: В США раскритиковали секретный план НАТО о войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

План Североатлантического альянса OPLAN DEU, в котором ключевую роль играет Германия, в США назвали несостоятельным и основанным на «неуместном оптимизме» европейских элит. С таким мнением выступил обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт.

По оценке автора материала, реальные возможности ФРГ не соответствуют амбициям альянса. Личный состав бундесвера в 182 тысячи человек планируют увеличить до 250 тысяч, но даже этого будет мало. Количество танков сократилось до 340 (всего 8% от уровня 1992 года), а гаубиц — с более чем трёх тысяч до 120. Немецкая промышленность, по мнению обозревателя, не справится с резким наращиванием производства из-за дорогих энергоносителей.

Вайхерт сделал вывод, что в случае конфликта Россия может ударить по любой точке Европы, не встретив серьёзного сопротивления. При этом он отметил, что русские не стремятся к такой войне. План же НАТО, по его словам, игнорирует отсутствие поддержки милитаризации у большинства немцев и реальное состояние их армии.

Напомним, Германия совместно с НАТО разработала секретный план OPLAN DEU на случай конфликта с Россией. В рамках этого сценария предполагается переброска к восточным границам ФРГ до 800 тысяч военнослужащих альянса, однако реализации мешают бюрократия, слабая инфраструктура и угрозы со стороны дронов.

Мария Любицкая
