9 декабря, 08:21

Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за метеозондов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Broadcast Media

Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации в национальном масштабе из-за полётов метеозондов с контрабандой сигарет, запускаемых с территории Белоруссии. Такое решение было принято на заседании правительства.

«Экстремальная ситуация вводится не только из-за помех работе гражданской авиации, но и по соображениям национальной безопасности и необходимости более тесной координации действий государственных инстанций», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Кабмин, рассмотрев предложение оппозиции о введении чрезвычайного положения, решил ограничиться экстремальным режимом, который упрощает юридические процедуры для ускорения реакции властей, но, в отличие от чрезвычайного, не затрагивает конституционные права граждан.

Поводом для решения стали сотни инцидентов: с начала года Литва зафиксировала более 600 нарушений воздушной границы контрабандными шарами и около 200 инцидентов с беспилотниками. По данным МВД, из-за этих полётов проблемы возникли у более чем 320 авиарейсов, перевозивших почти 50 тысяч пассажиров, а международные аэропорты Вильнюса и Каунаса закрывались в сумме более чем на 60 часов.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы на следующей неделе может ввести режим экстремальной ситуации из-за регулярных нарушений воздушного пространства дронами, перевозящими сигареты. Беспилотные аппараты запускаются организованной группой контрабандистов, действующей с территории Белоруссии.

Анастасия Никонорова
