Верховный суд отменил постановление о применении Европейской конвенции о правах человека

Верховный суд Российской Федерации признал утратившим силу ключевой документ, обязывавший суды применять Европейскую конвенцию о защите прав человека. Решение принято по итогам пленума под председательством Игоря Краснова.

Речь идёт об отмене постановления 2013 года, которое предписывало судам общей юрисдикции использовать в практике указанную конвенцию и протоколы к ней. ВС также полностью исключил все упоминания об этом документе и о Европейском суде по правам человека из своих нормативных актов.

Согласно новым указаниям, российские суды теперь должны ссылаться не на европейские стандарты, а на нормы национального законодательства, а также на конвенцию СНГ, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Эти документы также гарантируют право на справедливый суд, свободу выражения мнения, мысли и защищают от пыток.

