Россиян ждут новые правила диспансеризации с 2026 года

В 2026 году диспансеризацию расширят: добавят скрининг на гепатит C для людей от 25 лет раз в 10 лет, плюс тесты на ВПЧ и жидкостную цитологию для женщин репродуктивного возраста. Это поможет выявлять инфекции и рак на ранних стадиях. Также улучшат доступ для маломобильных — врачи поедут на дом или организуют транспортировку, пишет газета «Известия».

Программа по приказу Минздрава №404н сохранит два этапа: первый — анализы крови, ЭКГ, флюорография; второй — узкие специалисты по показаниям. Доступна всем с ОМС от 18 лет: раз в 3 года до 40 лет, ежегодно после. Записаться можно через Госуслуги или поликлинику, нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.​

Главный врач Дмитрий Демидик подчёркивает: цель — профилактика, а не лечение запущенных болезней. Регулярные проверки спасают жизни, снижая риски онкологии и сердечных проблем.

А ранее россиян призвали не пропускать диспансеризацию, даже если ничего не болит. По словам врача, в ходе диспансеризации выявляется широкий спектр различных заболеваний, а не только определённые виды патологий.