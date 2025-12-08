Новые технологии и больше бесплатных операций: Россиянам рассказали о расширении медпомощи в рамках ОМС в 2026 году

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2026 года серьёзно расширит спектр бесплатных для пациентов услуг, сместив акцент на профилактику, высокие технологии и цифровизацию. Подробности изменений в беседе с Life.ru раскрыл депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий особо отметил, что ядро базовой программы ОМС, в которую входят консультации врачей, основные обследования, лечение в стационаре и операции, а также сопровождение беременности и вакцинопрофилактика, сохранит свою безвозмездность для каждого, кто имеет полис обязательного страхования.

Основные новшества коснутся дополнительных услуг. Во-первых, существенно расширится перечень бесплатных исследований. Для женщин станут доступны современные методы диагностики женских заболеваний. Будущие матери смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование для оценки здоровья плода. Для всех граждан будет включён важный анализ — определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Кроме того, в программу ОМС включат новые сложные операции, такие как трансплантация почки, фотодинамическая терапия в онкологии, а также карбиохирургические и офтальмологические вмешательства.

«При этом доля высокотехнологичной помощи с высокой степенью сложности в общем объёме финансирования продолжит расти», — отметил депутат.

В сфере диспансеризации и профилактики, как уточнил Панеш, произойдёт несколько важных изменений. Маломобильные граждане из отдалённых районов смогут проходить диспансеризацию в стационаре с госпитализацией до трёх дней. Результаты осмотров для владельцев учётной записи на «Госуслугах» будут направляться в их личный кабинет. Также диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями можно будет вести с применением телемедицинских технологий.

«В-третьих, отдельное внимание уделяется профилактике. Людям старше 65 лет, имеющим три и более хронических заболевания, станет доступна бесплатная вакцинация от пневмококковой инфекции один раз в пять лет», — добавил Панеш.

Проектом также предусмотрено увеличение общего объёма финансирования Федерального фонда ОМС. При этом вводится строгий запрет на использование этих средств для содержания неиспользуемого коечного фонда, что направлено на повышение эффективности расходов. Нормативы сроков ожидания помощи в амбулаторных и стационарных условиях в целом сохранены.

Главный вектор изменений в 2026 году, подчеркнул Панеш, — это расширение доступности и повышение качества медицинской помощи для граждан России через акцент на профилактику, раннюю диагностику и современные технологии.

Ранее сообщалось, что трудовым мигрантам ужесточили правила получения полиса ОМС. Вместо трёх лет необходим страховой стаж в пять лет легальной работы в стране. Исключение сделано лишь для высококвалифированных специалистов.