Реформа ОМС грозит хаосом? Союз пациентов просит Путина вмешаться

Всероссийский союз пациентов направил президенту страны Владимиру Путину письмо с просьбой пересмотреть законопроект, который позволит главам регионов передавать функции страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС. Обращение также направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву, пишет РБК.

Законопроект подготовлен Минздравом и вносит поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Документ предполагает, что губернаторы смогут решать, кто будет контролировать оказание бесплатной медпомощи — страховые компании или территориальные фонды.

Союз пациентов предупреждает, что передача полномочий фондам фактически исключит страховые компании из системы, лишив пациентов независимого контроля и права выбора страховщика. В письме отмечается, что именно страховые организации сегодня защищают права больных, проверяют качество и сроки лечения и помогают решать конфликты с медучреждениями.

В союзе считают, что изменения приведут к росту социальной напряженности, а пострадают прежде всего пациенты, нуждающиеся в сложной или высокотехнологичной помощи. Кроме того, новый порядок создаст неравенство между регионами — где-то функции сохранятся за страховщиками, а где-то перейдут к фондам.

Страховые компании предупреждают: при реализации реформы им придется закрыться, поскольку без финансирования они не смогут содержать персонал и инфраструктуру. Эксперты отмечают, что территориальные фонды не смогут обеспечить тот уровень поддержки и контроля, который сейчас выполняют страховщики.

В Минздраве считают, что изменения, напротив, сделают систему ОМС эффективнее и сократят расходы. В ведомстве заявляют, что право выбора остается за регионами, а экспертиза качества медицинской помощи будет по-прежнему проводиться независимыми врачами-экспертами.

В Минздраве ранее предложили расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС. Проект предусматривает передачу функций страховых компаний территориальным фондам по решению региональных властей. Также уточнены вопросы предоставления прав в сфере ОМС иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим и работающим в России. А Валентина Матвиенко предложила возложить на неработающих россиян обязанность по самостоятельной уплате взносов на ОМС. Как она отметила, ежегодный платеж может составить приблизительно 45 тысяч рублей. По её данным, только в Москве проживает порядка 700 тысяч граждан трудоспособного возраста, не имеющих официального места работы. Эксперт Курбатова считает, что реформа ОМС подрывает доверие людей к системе медстрахования.