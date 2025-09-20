В Минздраве предложили расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrimKate
Минздрав России разработал законопроект о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Минздрав России разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», — рассказали там журналистам.
Проектом предусматривается расширение полномочий высших должностных лиц субъектов РФ, которые получат право принимать решения о передаче территориальным фондам функций страховых медицинских организаций. Также урегулирован вопрос предоставления прав в сфере ОМС иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим и работающим в России.
Законопроект устанавливает новые механизмы информационного взаимодействия между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС. С 1 января 2027 года предлагается утвердить новый порядок определения нормативов расходов для территориальных фондов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу значимые изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), направленные на повышение эффективности работы страховых организаций. Новые законодательные поправки закрепляют конкретные обязанности страховщиков, вводят систему оценки их деятельности на основе показателей, установленных Федеральным фондом ОМС, а также предусматривают ежеквартальные проверки со стороны территориальных фондов.