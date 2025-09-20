В Минздраве предложили расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС

Минздрав России разработал законопроект о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Минздрав России разработал проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», — рассказали там журналистам.

Проектом предусматривается расширение полномочий высших должностных лиц субъектов РФ, которые получат право принимать решения о передаче территориальным фондам функций страховых медицинских организаций. Также урегулирован вопрос предоставления прав в сфере ОМС иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим и работающим в России.

Законопроект устанавливает новые механизмы информационного взаимодействия между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС. С 1 января 2027 года предлагается утвердить новый порядок определения нормативов расходов для территориальных фондов.