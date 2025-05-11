ВСС: Полис ОМС могут аннулировать из-за ошибок в данных

Россияне могут лишиться полисов ОМС из-за ошибок в персональных данных. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых. По его словам, эти неточности возникают, когда сведения о гражданах поступают в Фонд ОМС из разных ведомств для создания единой учётной записи, что иногда приводит к техническим сбоям и автоматическому аннулированию документа.

Щеглеватых отметил, что подобные случаи до сих пор встречаются, однако их количество значительно сократилось по сравнению с периодом внедрения системы персонифицированного учёта застрахованных лиц.

При утрате полиса, по его словам, необходимо обратиться в страховую компанию, где специалисты объяснят порядок его восстановления.