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11 мая, 10:29

ВСС: Полис ОМС могут аннулировать из-за ошибок в данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baon

Россияне могут лишиться полисов ОМС из-за ошибок в персональных данных. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых. По его словам, эти неточности возникают, когда сведения о гражданах поступают в Фонд ОМС из разных ведомств для создания единой учётной записи, что иногда приводит к техническим сбоям и автоматическому аннулированию документа.

Щеглеватых отметил, что подобные случаи до сих пор встречаются, однако их количество значительно сократилось по сравнению с периодом внедрения системы персонифицированного учёта застрахованных лиц.

При утрате полиса, по его словам, необходимо обратиться в страховую компанию, где специалисты объяснят порядок его восстановления.

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Ранее Life.ru рассказывал, что многие жители России не в полной мере осведомлены о спектре медицинских услуг, доступных по полису ОМС. По нему можно сделать и ЭКО, и МРТ, а в некоторых случаях — даже получить путёвку в санаторий и многое другое. Правда, санаторное лечение доступно не всем, а только отдельным группам граждан.

Александра Мышляева
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