«Позитивное нововведение»: В России с 1 сентября изменится система ОМС

С 1 сентября 2025 года вступят в силу законодательные поправки, регулирующие деятельность организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования. В частности, в новых договорах о финансовом обеспечении ОМС будут закреплены обязанности страховщиков. Профильный Федеральный фонд (ФОМС) установит показатели для оценки их работы, а территориальные фонды будут проводить соответствующие проверки раз в квартал.

Кроме того, в рамках нового закона страховщики получат расширенные возможности. Они смогут сопровождать застрахованных лиц при их перемещениях, отправлять уведомления клиентам, предоставлять консультации и работать во всех регионах России, а не только по месту лицензии. Это позволит помогать подопечным независимо от их местоположения.

Также страховщики приобретут полномочия по защите прав и интересов клиентов при получении специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских центрах. Ранее такие права принадлежали только ФОМС. Из-за этого организации будут нести дополнительные расходы, однако пациенты извлекут выгоду, полагает адвокат Андрей Некрасов.

«Но, конечно, для пациентов — это позитивное нововведение. При условии, что услуги связи будут доступны без ограничений и перебоев, страховщики смогут сопровождать своих клиентов по всей стране. Безусловно, для клиентов это большой плюс», — отметил кандидат юридических наук в беседе с «Вечерней Москвой».