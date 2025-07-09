Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 14:26

«Позитивное нововведение»: В России с 1 сентября изменится система ОМС

Адвокат Некрасов: Новая система ОМС позитивно скажется на пациентах

Врач. Обложка © freepik

Врач. Обложка © freepik

С 1 сентября 2025 года вступят в силу законодательные поправки, регулирующие деятельность организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования. В частности, в новых договорах о финансовом обеспечении ОМС будут закреплены обязанности страховщиков. Профильный Федеральный фонд (ФОМС) установит показатели для оценки их работы, а территориальные фонды будут проводить соответствующие проверки раз в квартал.

Кроме того, в рамках нового закона страховщики получат расширенные возможности. Они смогут сопровождать застрахованных лиц при их перемещениях, отправлять уведомления клиентам, предоставлять консультации и работать во всех регионах России, а не только по месту лицензии. Это позволит помогать подопечным независимо от их местоположения.

«Вставляют маску, усыпляют и вытаскивают»: В Петербурге врачи спасают детей от аденоидов
«Вставляют маску, усыпляют и вытаскивают»: В Петербурге врачи спасают детей от аденоидов

Также страховщики приобретут полномочия по защите прав и интересов клиентов при получении специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских центрах. Ранее такие права принадлежали только ФОМС. Из-за этого организации будут нести дополнительные расходы, однако пациенты извлекут выгоду, полагает адвокат Андрей Некрасов.

«Но, конечно, для пациентов — это позитивное нововведение. При условии, что услуги связи будут доступны без ограничений и перебоев, страховщики смогут сопровождать своих клиентов по всей стране. Безусловно, для клиентов это большой плюс», — отметил кандидат юридических наук в беседе с «Вечерней Москвой».

Нейросети помогли столичным врачам расшифровать почти миллион маммограмм в рамках ОМС
Нейросети помогли столичным врачам расшифровать почти миллион маммограмм в рамках ОМС

Ранее россиянам объяснили, куда пожаловаться на врачей в 2025 году. Life.ru рассказал, как правильно составить жалобу в Минздрав или Росздравнадзор, чтобы она была рассмотрена эффективно и в кратчайшие сроки.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar