Эксперт рассказала, что изменится с новым законом об ОМС

Законопроект, предусматривающий передачу функций страховых компаний территориальным фондам ОМС, вызвал серьёзные опасения у экспертов. Генеральный директор СК «Ингосстрах-М» Наталья Курбатова специально для Life.ru раскрыла, как эти изменения отразятся на россиянах и системе здравоохранения в целом.

«Мы убеждены, что любые изменения столь серьёзного масштаба должны обсуждаться с учётом мнения всех участников системы. Страховые компании готовы к диалогу и открыты для совместной работы по совершенствованию ОМС, но предлагаемая модель в нынешнем виде разрушает баланс и подрывает доверие граждан к системе медицинского страхования», — сообщила эксперт.

По её словам, территориальные фонды, даже при всём желании, сейчас не обладают ни кадровыми, ни организационными ресурсами, чтобы эффективно выполнять функции страховых компаний. Это, по мнению эксперта, обернётся резким увеличением административных расходов и сомнительной «оптимизацией».

Ключевой проблемой, по мнению Курбатовой, является то, что законопроект лишает граждан права выбора страховой компании. Это право, как она подчёркивает, — далеко не формальность, а реальная возможность доверить защиту своих интересов наиболее компетентной организации.

«Особую озабоченность вызывает то, что граждане фактически лишаются права выбора страховой компании. Для пациентов это право является не формальной опцией, а возможностью доверить защиту своих интересов той организации, которая лучше справляется с обязанностями, активно информирует, сопровождает и помогает решать возникающие проблемы. Передача полномочий фондам делает этот выбор невозможным», — пояснила специалист.

Кроме того, под угрозой окажется независимая экспертиза качества медицинской помощи, которую сейчас проводят страховые компании. Ежегодно они выявляют десятки миллионов нарушений и врачебных ошибок, что позволяет улучшать качество оказываемых услуг. Эксперт уверена, что предложение об исключении страховых компаний из системы ОМС не просто требует изменений, а нуждается в полной переработке. Правильным направлением стало бы расширение полномочий страховых компаний: внедрение современных цифровых сервисов для сопровождения пациента, более тесное взаимодействие с медицинскими организациями и фондом, повышение требований к качеству страховых представителей.

Напомним, в Минздраве ранее предложили расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС. Проект предусматривает передачу функций страховых компаний территориальным фондам по решению региональных властей. Также уточнены вопросы предоставления прав в сфере ОМС иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим и работающим в России. Кроме того, законопроект предлагает установить новые механизмы обмена информацией между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом ОМС, а также утвердить новый порядок определения нормативов расходов для территориальных фондов с 1 января 2027 года.