20 ноября, 13:39

Трудовым мигрантам ужесточили правила получения полиса ОМС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Госдума приняла закон, ужесточающий правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов. Вместо действующих трёх лет страхового стажа теперь потребуется пять лет легальной работы в России. Исключение составят только высококвалифицированные специалисты.

Законопроект, внесённый правительством в рамках бюджетного пакета, также предусматривает изменения в финансировании системы ОМС. С 2027 года Фонд ОМС будет утверждать нормативы расходов для территориальных фондов, включая особый порядок работы в новых регионах.

Отдельным пунктом документа стало право сотрудников Фонда ОМС на получение единовременной субсидии для покупки жилья. Эта мера призвана компенсировать ограничения, накладываемые антикоррупционным законодательством.

А ранее Life.ru сообщал, что Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов на 20% в 2026 году. Планируется выдать до 278,9 тысячи разрешений на работу. Специалисты будут привлекаться из «визовых» стран дальнего зарубежья — Индии, Китая, африканских государств и Малайзии.

Мария Любицкая
