Комитет ГД по охране здоровья предложил ввести изменения в закон об ОМС

Комитет Государственной Думы по охране здоровья выступил с инициативой ужесточить правила получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Сергей Леонов.

Он сообщил, что комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предполагает увеличение необходимого страхового стажа для мигрантов с трех до пяти лет легальной трудовой деятельности в России. По его мнению, это станет ключевым шагом в уточнении миграционной политики страны.

Документ, внесенный Правительством РФ 29 сентября, содержит и другое важное положение. Леонов пояснил, что предлагается наделить глав регионов правом исключать страховые организации из системы ОМС и передавать их функции территориальным фондам ОМС.

Парламентарий выразил уверенность, что такая мера послужит дополнительным стимулом для страховых компаний работать качественнее. Он подчеркнул, что губернаторы, имея возможность передать полномочия фондам, смогут повысить общую эффективность и прозрачность работы всей системы ОМС.

