Минтруд предлагает увеличить квоту на трудовых мигрантов на 20% в 2026 году

Министерство труда России планирует существенно увеличить приток зарубежных специалистов в 2026 году. Ведомство предложило повысить квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20%, сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту, опубликованному на федеральном портале нормативно-правовых актов, планируется выдать до 278,9 тысячи разрешений на работу. Специалисты будут привлекаться из «визовых» стран дальнего зарубежья — Индии, Китая, африканских государств и Малайзии.

«Определить на 2026 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, в количестве 278 940 человек», — говорится в документе.

Структура квоты показывает приоритеты экономики: около 92% составят квалифицированные рабочие для промышленных предприятий. Оставшиеся 8% — неквалифицированные кадры для работы в тяжёлых условиях.

Рост квоты оказался значительным — в 2025 году она была почти на 45 тысяч разрешений меньше. Такое увеличение свидетельствует о растущих потребностях российской экономики в квалифицированных кадрах.