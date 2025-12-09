К услугам польской посреднической фирмы PHU LECHMAR обращались лица из окружения бывшего руководителя Офиса главаря Украины Андрея Ермака. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В СВР уточнили, что компания PHU LECHMAR не в первый раз оказывается в центре внимания — её подозревали в причастности к переводу за границу денег западной поддержки, которые шли на военные нужды Украины.

Согласно данным разведки, к этому дискредитировавшему себя польскому агенту систематически обращались связанные с Ермаком и его окружением лица. В пресс-бюро добавили, что украинские бизнесмены, чувствуя полную безнаказанность, продолжили сотрудничество с этой фирмой, несмотря на разразившийся коррупционный скандал.

Ранее сообщалось, что Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата. Уходу Ермака предшествовали громкие скандалы — от уголовного дела о коррупции и обысков до обвинений его охраны в нападении на журналистов и публикаций о создании им «серого центра влияния».