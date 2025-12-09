Приморские ученые открыли вещество, способное победить рак груди

Учёные Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН) обнаружили в дальневосточной водоросли Costaria costata уникальное вещество — флоретол, способное бороться с трижды негативным раком молочной железы (ТНРМЖ), самой агрессивной и трудноизлечимой формой онкологического заболевания.

Флоретол воздействует на раковые клетки несколькими способами: он подавляет их рост и предотвращает превращение здоровых клеток в злокачественные. Основное воздействие флоретола заключается в блокировке специфического клеточного сигнала AKT/GSK-3β/CDKs, который стимулирует неконтролируемое деление клеток. Нарушение этого механизма останавливает размножение раковых клеток и предотвращает возникновение опухоли.

Исследовательская группа ТИБОХ активно исследует свойства флоретола, изучая его безопасность и биодоступность. Если эксперименты подтвердят терапевтическую ценность препарата, это станет революционным прорывом в лечении онкологических заболеваний.

Ранее Александр Гинцбург сообщил о начале применения персонализированной онковакцины в России. Он отметил, что пациенты могут начать получать лечение в ближайшие месяцы. Препарат введут сначала группе больных меланомой. За экспериментальным режимом будут следить Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена.