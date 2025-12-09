Бортников сообщил о предотвращении более 270 терактов с начала года в России

С начала текущего года в России было предотвращено более 270 террористических актов. Об этом сообщил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта, нейтрализовано 24 и задержано более двух тысяч бандитов и их пособников», — сказал он на заседании НАК.

В своем вступительном слове Бортников подчеркнул, что в текущем году наблюдается резкое увеличение числа террористических действий, исходящих от украинских спецслужб и неонацистских формирований. Эти атаки, преимущественно с использованием беспилотников, направлены на объекты транспортной и топливно-энергетической отраслей. Российские приграничные территории продолжают подвергаться обстрелам, а диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть вглубь страны. Под руководством западных спецслужб противник меняет тактику применения взрывных устройств и отравляющих веществ.

Также усилились попытки завербовать российских граждан, в первую очередь молодёжь, для участия в преступной деятельности, что привело к случаям совершения террористических преступлений несовершеннолетними. По словам Бортникова, сохраняется высокая активность международных террористических организаций в распространении радикальных идей среди многочисленных трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта в Крыму, организованной Главным управлением разведки Украины. Согласно заявлению ведомства, целью атаки являлся один из старших офицеров Минобороны. Завербованный гражданин Украины должен был осуществить взрыв автомобиля российского военнослужащего с использованием предоставленного взрывного устройства. Исполнитель был нейтрализован.