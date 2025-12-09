На борту таинственного «корабля пришельцев» 3I/ATLAS нашли необычную деталь

Астрофизики обнаружили новые данные о межзвёздном объекте 3I/ATLAS, которые указывают то, что у «инопланетного корабля» есть двигатель. Соответствующие данные появились на канале в социальной сети Х, посвящённом комете.

Снимок «корабля пришельцев». Фото © Х /XRISM

В посте указывается, что характер свечения объекта в рентгеновском диапазоне не соответствует типичному поведению кометного ядра. Оно, скорее, похоже на работу двигателя, нежели на естественное испарение льдов. Кроме того, наблюдатели указывают на постоянный и направленный характер этого излучения.

Новые снимки, полученные телескопом XRISM в начале декабря, выявили необычный спектральный состав свечения. В нём обнаружено аномально высокое содержание зелёно-голубого углерода и азота при почти полном отсутствии кислорода. Также было зафиксировано, что объект светит по направлению к Солнцу, а постоянство его излучения напоминает свет лампочки.

Некоторые комментаторы проводят параллели между этими характеристиками и параметрами работы ракетных двигателей, испытанных на Земле. Сам объект был открыт в июле 2025 года и привлёк внимание своей высокой скоростью и нестандартной траекторией движения. Предварительные оценки указывают на его исключительный возраст, превышающий 7,5 миллиарда лет, то есть на 3 миллиарда старше Солнца.

Ранее космический телескоп Hubble получил новые детальные снимки межзвёздной кометы 3I/ATLAS, уточнив данные о её траектории. Наблюдения были проведены с помощью прибора Wide Field Camera 3, когда объект находился на расстоянии около 286 миллионов километров от Земли. Телескоп смог зафиксировать перемещение кометы в реальном времени, обеспечив исключительную чёткость изображения благодаря работе в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах.