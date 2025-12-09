Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:03

В Подмосковье вынесли приговор матери, по вине которой заживо сгорели двое детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J.K2507

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J.K2507

Суд вынес приговор жительнице Подольска, чьи дети погибли в пожаре из-за оставленной без присмотра зажигалки. Женщину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по Московской области.

«39-летняя жительница города Подольска признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в сентябре. По данным следствия, мать заперла детей (двух и четырёх лет) в квартире и ушла. Пока её не было, произошло возгорание — предположительно, из-за того, что малыши играли с оставленной зажигалкой. В результате дети погибли.

Двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре на Алтае
Двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре на Алтае

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в квартире одной из многоэтажек, в результате чего пострадали два человека: мужчина и женщина. Из дома эвакуировали 25 человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar