В Подмосковье вынесли приговор матери, по вине которой заживо сгорели двое детей

Суд вынес приговор жительнице Подольска, чьи дети погибли в пожаре из-за оставленной без присмотра зажигалки. Женщину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по Московской области.

«39-летняя жительница города Подольска признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в сентябре. По данным следствия, мать заперла детей (двух и четырёх лет) в квартире и ушла. Пока её не было, произошло возгорание — предположительно, из-за того, что малыши играли с оставленной зажигалкой. В результате дети погибли.

