На Украине потребовали отстранить фигуристов Петросян и Гуменника от Олимпиады

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины потребовал от Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом стало известно из официального письма украинской стороны, адресованного международной федерации.

Представители НОК убеждены, что поведение и публичные выступления российских фигуристов нарушают нормы нейтрального статуса, определённые МОК. Согласно их позиции, спортсмены регулярно появляются на акциях в поддержку СВО, используют запрещённую символику и взаимодействуют с персонами, активно распространяющими пропагандистские нарративы.

В украинском комитете также подчёркивают, что подобное участие создаёт угрозу фундаментальным олимпийским принципам и может превратить спорт в средство политического давления, передаёт издание.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Аделии Петросян и Петру Гуменнику выступить на зимних Олимпийских играх в Италии под нейтральным флагом. Они стали первыми российскими фигуристами, получившими приглашение на Игры.