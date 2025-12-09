Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:58

На Украине потребовали отстранить фигуристов Петросян и Гуменника от Олимпиады

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины потребовал от Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом стало известно из официального письма украинской стороны, адресованного международной федерации.

Представители НОК убеждены, что поведение и публичные выступления российских фигуристов нарушают нормы нейтрального статуса, определённые МОК. Согласно их позиции, спортсмены регулярно появляются на акциях в поддержку СВО, используют запрещённую символику и взаимодействуют с персонами, активно распространяющими пропагандистские нарративы.

В украинском комитете также подчёркивают, что подобное участие создаёт угрозу фундаментальным олимпийским принципам и может превратить спорт в средство политического давления, передаёт издание.

Фигуристы Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК на участие в Олимпиаде
Фигуристы Петросян и Гуменник приняли приглашение МОК на участие в Олимпиаде

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Аделии Петросян и Петру Гуменнику выступить на зимних Олимпийских играх в Италии под нейтральным флагом. Они стали первыми российскими фигуристами, получившими приглашение на Игры.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar