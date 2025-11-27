МОК разрешил российским фигуристам Петросян и Гуменнику выступить на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Аделии Петросян и Петру Гуменнику выступить на зимних Олимпийских играх в Италии под нейтральным флагом. Они стали первыми российскими фигуристами, получившими приглашение на Олимпиаду. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова также получила допуск.

Петросян и Гуменник в сентябре завоевали путёвки на Игры, выиграв квалификационный турнир в Пекине. Теперь их участие на Олимпиаде окончательно утверждено.

На данный момент в копилке 18-летней Аделии Петросян два золота Чемпионата России и три победы в финале Гран-При России. При чистом прокате на Олимпиаде она будет иметь все шансы на золото, ведь в её арсенале имеются четверные прыжки. 23-летний Пётр Гуменник — серебряный и бронзовый призёр Чемпионатов России, а также двухкратный победитель финалов Гран-При России.

Напомним, что Гуменник ранее был внесён в реестр украинской базы «Миротворец»*. Ресурс обвиняет спортсмена в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении российской пропаганды.

