Путин направил соболезнования семье ушедшего из жизни посла Мацегоры

Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования семье дипломата Александра Мацегоры, который скоропостижно скончался в субботу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер высоко оценил вклад Мацегоры в развитие отношений между Россией и КНДР.

Мацегора считался высококвалифицированным дипломатом, который внёс значительный вклад в укрепление связей между двумя странами. Его деятельность способствовала укреплению взаимного доверия и сотрудничества, что положительно сказывалось на международной безопасности и стабильности.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований семье нашего посла, который скончался скоропостижно, отметил его высочайшие профессиональные качества и его вклад в развитие отношений России с Корейской Народно-Демократической Республикой, который действительно трудно переоценить», — подчеркнул Песков.

Напомним, глава российской дипмиссии в Пхеньяне Александр Мацегора скончался на 71-м году жизни в субботу, 6 декабря. Мацегора окончил МГИМО, владел корейским и английским языками. На дипломатической службе находился с 1999 года, а послом в Северной Корее он был назначен в конце 2014 года.