Песков: Путин не стремится к восстановлению СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ставит перед собой цель восстановить Советский Союз. Так он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связавшего усиление военных расходов стран НАТО с «желанием» российского лидера вернуть СССР.

«Это не соответствует действительности», — сказал Песков. Он подчеркнул, что восстановление Советского Союза геополитически невозможно, и сам президент неоднократно отмечал это в своих выступлениях.

«Говорить об этом — не проявлять уважение к нашим партнёрам, к союзникам по СНГ и более продвинутым форматам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, подобные заявления демонстрируют недостаточное понимание со стороны западных политиков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц связал рост военных расходов в странах НАТО со страхом перед восстановлением Советского Союза. Он призвал защищаться от России из-за якобы желания Путина вернуть СССР.