Восстановление Советского Союза не является целью российской политики. Как заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, это исключено, поскольку бессмысленно в современных условиях.

Таким образом, глава государства ответил на соответствующий вопрос, стремится ли он к возрождению СССР. По словам российского лидера, такая идея лишена рациональности, поскольку её реализация привела бы к радикальному изменению национального и религиозного состава страны.

«Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно», — сказал он.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что не видит смысла в поиске конкретных виновников распада СССР, поскольку, по его мнению, в целом система оказалась нежизнеспособной. Он обратил внимание на то, что важнее не искать виноватых, а сосредоточиться на создании новой, устойчивой и самодостаточной системы, способной не только к защите, но и к развитию. Такой подход позволит сформировать эффективную и автономную модель государственного устройства.

Ранее в интервью Путин отметил, что украинским властям следует осознать — оптимальным путём для разрешения конфликта являются мирные переговоры. Российский лидер повторил свою позицию о том, что осознание Киевом необходимости диалога является ключевым. Он напомнил, что Москва ещё в 2022 году пыталась инициировать переговоры с украинской стороной.