«Был в глубокой коме»: Жена умершего в 45 лет актёра Красильникова рассказала о его последних днях

Супруга Дмитрия Красильникова, известного актёра и стендап-комика, поделилась подробностями последних дней жизни мужа. Она сообщила, что артист ушёл из жизни в субботу, 6 декабря, вследствие перенесённого инсульта.

Незадолго до этого Красильников находился в реанимации в критическом состоянии, и жена обращалась к близким и поклонникам с просьбой молиться за его выздоровление. В связи с этим были отменены все запланированные выступления, а вопросы возврата билетов обещали решить позднее. Несмотря на все усилия медиков, спасти Дмитрия не удалось. Его супруга находилась рядом в момент, когда его состояние резко ухудшилось.

«Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ. Я очень надеялась на чудо. Он боролся: обычно первые сутки самые критичные, и он их пережил», — цитирует собеседника 59.RU.

На минувших выходных сообщалось о внезапной смерти 45-летнего актёра из сериала «Реальные пацаны» Дмитрия Красильникова. Его коллеги рассказали, что причиной стал инсульт, а сам он был человеком, вокруг которого всегда собирались люди — тёплым, открытым и способным поддержать в любой ситуации. Прощание с артистом и ведущим интеллектуальных игр назначено на 10 декабря, после церемонии он будет кремирован.